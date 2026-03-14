أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، فجر اليوم السبت، إطلاق إنذار مبكر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ؛ للتحذير من خطر في محافظة الخرج، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الرسمية، واتباع إرشادات السلامة.

ووجهت مديرية الدفاع المدني، المواطنين، بضرورة الابتعاد عن الزجاج والشرفات والأسطح، مؤكدة على أهمية الهدوء واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل المباني أو الغرف الداخلية بعيدًا عن النوافذ، والبقاء فيها حتى زوال الخطر، مع عدم الخروج إلى الأماكن المكشوفة خلال فترة التحذير.

ودعت الأشخاص المتواجدين في الخارج إلى الاحتماء داخل أقرب مبنى أو خلف ساتر صلب، مع التأكيد على تجنب التجمهر والتصوير، والابتعاد عن المواقع الخطرة.

وأشارت المديرية إلى أنه في حال وصول رسالة التحذير أثناء التواجد داخل مركبة؛ يجب التوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة، والاتصال برقم الطوارئ 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و998 في بقية مناطق المملكة؛ عند ملاحظة أي خطر.