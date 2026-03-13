السعودية تعترض 65 طائرة مسيّرة أطلقتها إيران

أظهر إحصاءٌ لوكالة “أسوشيتد برس”، نشرته وزارة الدفاع السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 65 طائرة مسيّرة وصاروخًا باليستيًا واحدًا، في ظل استمرار إيران في توجيه صواريخها نحو دول الخليج العربي.

وتم الإبلاغ عن معظم هذه الحوادث في شرق المملكة العربية السعودية، وهي إحدى أقل مناطق المملكة كثافة سكانية، وتقع بالقرب من إيران، وتضم منشآت نفطية رئيسية.

ورغم أن السعودية اعترضت معظم الصواريخ الإيرانية؛ إلا أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل عاملين مهاجرين على الأقل.

كما كانت المملكة- التي تضم قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج- من بين الدول التي شهدت غارات إيرانية أسفرت عن مقتل جندي أمريكي.