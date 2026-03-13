الرياض يفوز على اتحاد جدة بثلاثية بالدوري السعودي

حقق فريق الرياض الفوز على فريق الاتحاد بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

وسجل أهداف الرياض كل من لياندور أنتونيس وانطونيو خوسي دي كارفالهو وممادو سيلا ديالو في الدقائق 48 و80 و90، بينما سجل هدف الاتحاد يوسف النصيري في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الرياض رصيده للنقطة 19 ليحتل المركز الـ16 بترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 42 ليحتل المركز السادس.

تشكيل الفريقين للمباراة

ودخل العميد اللقاء بالتشكيل الأساسي التالي:

رايكوفيتش – ماريو ميتاي – أحمد شراحيلي – حسن كادش – مهند الشنقيطي – فيصل الغامدي – فابينهو – بيرجوين – حسام عوار – روجر – يوسف النصيري.

وجلس على مقاعد البدلاء:

محمد العيسى – محمد البرناوي – موسى دياباي – محمد فلاتة – عبدالعزيز البيشي – أحمد الغامدي – عبدالرحمن العبود – صالح الشهري – أحمد الجليدان.

أما فريق الرياض فبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

ميلان بوريان – أسامة البواردي – مرزوق تمبكتي – محمد الخيبري – يوان باربيت – عبدالإله الخيبري – أحمد السياحي – فيكتور لكحل – أنطونيو توزي – تيدي أوكو – لياندور أنتونيس.

وجلس على مقاعد بدلائه:

عبدالرحمن الشمري – سليمان هزازي – عمار الهرفي – خليل العبسي – أنيس سالي – سلطان هارون – فيصل الصبحي – ممادو سيلا – يحيى الشهري.