بسبب شكوى الهلال.. لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغرّم مدرب النصر

كشف الإعلامي هشام حنفي عن بيان رسمي للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقرار شكوى نادي الهلال وتغرّم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر.

وحقق الأهلي السعودي فوزًا مهمًا على غريمه الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1، في مواجهة ديربي جدة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

أقيمت المباراة على ملعب ملعب الإنماء، حيث نجح الأهلي في فرض تفوقه وحصد 3 نقاط ثمينة في سباق المنافسة على صدارة البطولة.