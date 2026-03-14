تسارع مذهل.. فيراري تكشف أمالفي سبايدر الجديدة

كشفت علامة الحصان الجامح فيراري عن أيقونتها الجديدة "أمالفي سبايدر"، لترسم ملامح فصل جديد في فئة السيارات المكشوفة على خطى طراز "روما سبايدر".

يأتي هذا الكشف بمثابة رسالة واضحة لتؤكد فيراري تمسكها بمحركات الاحتراق الداخلي ذات الثمانية أسطوانات، ضاربةً بعرض الحائط التكهنات التي تشير إلى التحول الكهربائي الكامل والوشيك للشركة.

وتعكس فيراري أمالفي سبايدر التوازن بين الفخامة المطلقة والأداء الرياضي الذي يميز الصانع الإيطالي، مقدمةً باقة من التقنيات تجمع بين القيادة عالية الأداء مع التصميم العصري.

محرك فيراري أمالفي سبايدر

يستقر محرك V8 بسعة 3.9 لتر مدعوم بشاحن توربيني مزدوج، ويضخ هذا المحرك قوة حصانية تصل إلى 631 حصاناً، يتم نقلها إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متطور ثنائي القابض مكون من 8 سرعات.

فيراري أمالفي سبايدر والتسارع

تترجم فيراري أمالفي سبايدر قدراتها الميكانيكية إلى أداء مذهل على أرض الواقع، حيث تنطلق من وضع السكون لتصل إلى سرعة 100 كم/س في غضون 3.3 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في مصاف السيارات الخارقة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كم/س.

تصميم فيراري أمالفي سبايدر

أبرز ما يلفت الأنظار في أمالفي سبايدر هو سقفها القماشي القابل للطي، إذ يتكون من خمس طبقات متداخلة توفر عزلاً صوتياً وحرارياً، حيث يضمن هدوءاً كبيرًا داخل المقصورة عند إغلاقه.

وتتميز هذه المنظومة بالسرعة والعملية، حيث يمكن فتح السقف أو إغلاقه في زمن قياسي لا يتجاوز 13.5 ثانية، وحتى أثناء سير السيارة بسرعة تصل إلى 60 كم/س.

حصلت السيارة فيراري أمالفي سبايدر على مصابيح أكثر نحافة تتسم بالشراسة، مع صدامات محدثة وجنوط بقياس 20 بوصة، أما من الداخل، تظهر شاشة للمعلومات والترفيه المركزية بقياس 10.25 بوصة، ولوحة العدادات الرقمية الضخمة قياس 15.6 بوصة، وصولاً إلى الشاشة المخصصة للراكب الأمامي بقياس 8.8 بوصة.

فيراري أمالفي سبايدر والسعر المتوقع

ورغم عدم الكشف عن السعر الرسمي، فإن التوقعات تشير إلى تجاوزها لسعر نسخة الكوبيه التي تبدأ من 283 ألف دولار.