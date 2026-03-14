صالح جمعة يكشف موقف إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي
محمود الخطيب يؤدي مناسك العمرة بصحبة محمد مصيلحي
صناع أزمات.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على إمام عاشور وكهربا
تسارع مذهل.. فيراري تكشف أمالفي سبايدر الجديدة
لماذا يضيف بعض الطهاة الخل إلى الأرز؟.. السر الذي يجعل طعمه أفضل
ليه ميلعبش بالنهار.. شوقي السعيد ينتقد توقيت مباريات الأهلي
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الإمارات.. القبض على 10 أشخاص لنشر مقاطع مضللة على التواصل الاجتماعي
الهجوم على السفارة الأمريكية بـ بغداد تسبب في تدمير منظومة الدفاع الجوي
بصاروخ .. استهداف مهبط للطائرات داخل السفارة الأمريكية في بغداد
الأرصاد الجوية: تحسن نسبي في الرؤية بأسيوط وأمطار متوقعة بعدة مناطق
السيطرة على حريق نشب بمقطورة محملة بالقطن جنوب بورسعيد
تكنولوجيا وسيارات

تسارع مذهل.. فيراري تكشف أمالفي سبايدر الجديدة

صبري طلبه

كشفت علامة الحصان الجامح فيراري عن أيقونتها الجديدة "أمالفي سبايدر"، لترسم ملامح فصل جديد في فئة السيارات المكشوفة على خطى طراز "روما سبايدر".

يأتي هذا الكشف بمثابة رسالة واضحة لتؤكد فيراري تمسكها بمحركات الاحتراق الداخلي ذات الثمانية أسطوانات، ضاربةً بعرض الحائط التكهنات التي تشير إلى التحول الكهربائي الكامل والوشيك للشركة. 

وتعكس فيراري أمالفي سبايدر التوازن بين الفخامة المطلقة والأداء الرياضي الذي يميز الصانع الإيطالي، مقدمةً باقة من التقنيات تجمع بين القيادة عالية الأداء مع التصميم العصري.

محرك فيراري أمالفي سبايدر

يستقر محرك V8 بسعة 3.9 لتر مدعوم بشاحن توربيني مزدوج، ويضخ هذا المحرك قوة حصانية تصل إلى 631 حصاناً، يتم نقلها إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متطور ثنائي القابض مكون من 8 سرعات. 

فيراري أمالفي سبايدر والتسارع 

تترجم فيراري أمالفي سبايدر قدراتها الميكانيكية إلى أداء مذهل على أرض الواقع، حيث تنطلق من وضع السكون لتصل إلى سرعة 100 كم/س في غضون 3.3 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في مصاف السيارات الخارقة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كم/س. 

تصميم فيراري أمالفي سبايدر 

أبرز ما يلفت الأنظار في أمالفي سبايدر هو سقفها القماشي القابل للطي، إذ يتكون من خمس طبقات متداخلة توفر عزلاً صوتياً وحرارياً، حيث يضمن هدوءاً كبيرًا داخل المقصورة عند إغلاقه.

وتتميز هذه المنظومة بالسرعة والعملية، حيث يمكن فتح السقف أو إغلاقه في زمن قياسي لا يتجاوز 13.5 ثانية، وحتى أثناء سير السيارة بسرعة تصل إلى 60 كم/س. 

حصلت السيارة فيراري أمالفي سبايدر على مصابيح أكثر نحافة تتسم بالشراسة، مع صدامات محدثة وجنوط بقياس 20 بوصة، أما من الداخل، تظهر شاشة للمعلومات والترفيه المركزية بقياس 10.25 بوصة، ولوحة العدادات الرقمية الضخمة قياس 15.6 بوصة، وصولاً إلى الشاشة المخصصة للراكب الأمامي بقياس 8.8 بوصة.

فيراري أمالفي سبايدر والسعر المتوقع

ورغم عدم الكشف عن السعر الرسمي، فإن التوقعات تشير إلى تجاوزها لسعر نسخة الكوبيه التي تبدأ من 283 ألف دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

نور هشام سليم 

بصيت في المرايا .. نور هشام سليم يكشف رد فعله بعد عملية التحول الجنسي

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

الارصاد

تحذير من "سيول" في سيناء وأمطار غزيرة بالمحافظات .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

ترشيحاتنا

الهجمات الإيرانية على الأراضي العربية

عمال مصر يتضامون مع الأشقاء في البحرين ويطلبون وقف التصعيد

المطران شامي يحتفل بصلاة المدائح المجمعة للعذراء مريم

المطران شامي يحتفل بصلاة المدائح المجمعة للعذراء مريم

الهجمات الإيرانية على الأراضي العربية

الإيدسمو تدين استمرار التصعيد الإيراني ضد الدول العربية

بالصور

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد