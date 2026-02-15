قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيراري 849 تيستاروسا تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري 849 تيستاروسا، وتنتمي 849 تيستاروسا لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، بالاضافة إلي ان فيراري 849 تيستاروسا تعد الطراز الذي يخلف SF90 .

سيارة فيراري 849 تيستاروسا الجديدة 

اسم 849 تيستاروسا يرمز إلي ان الرقم 8 يدل علي محرك 8 سلندر، فيما يشير 49 إلى سعة السلندر الواحد والذي يصل إلي 499 سي سي، أما تيستاروسا فتعني الرأس الأحمر، وهو اسم تاريخي انطلق عام 1956 .

محرك فيراري 849 تيستاروسا

تحصل سيارة فيراري 849 تيستاروسا علي قوتها من منظومة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) متطورة، وتتكون من محرك بنزين 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 830 حصاناً، وعزم دوران 842 نيوتن/متر، إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية؛ اثنان على المحور الأمامي  لكل عجلة وثالث في الخلف بين المحرك وناقل الحركة، وتولد قوة مجمعة تصل إلي220 حصان إضافي، ويمكن قيادتها لمسافة تصل إلى 25 كم/ ساعة اعتماداً على الطاقة الكهربائية فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فيراري 849 تيستاروسا الجديدة 

تتسارع فيراري 849 تيستاروسا من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 2.3 ثانية، وتصل إلى 200 كم/ساعة في 6.53 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 330 كم/ساعة .

وتعتمد فيراري 849 تيستاروسا علي هندسة ديناميكية للهواء متقدمة تؤدي فيها كل فتحة دور وظيفي محدد، سواء لتبريد المكابح أو المحرك أو لتفريغ الهواء الساخن بكفاءة عالية.

سيارة فيراري 849 تيستاروسا الجديدة 

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

تأسست فيراري على يد إنزو فيراري عام 1939، وأنتجت أولى سياراتها (125 S) عام 1947 في مارانيلو بـ إيطاليا، لتتحول من فريق سباقات إلى أسطورة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.

ارتبط تاريخ فيراري بالتميز في الفورمولا 1، وتوسعت لتصبح رمز للسرعة، والأداء، والرفاهية، خاصة بعد الشراكة مع فيات عام 1969.

سيارة فيراري 849 تيستاروسا الجديدة 

وجدير بالذكر ان فيراري عرفت بسياراتها الأسطورية مثل 250 GTO، وDino 206 GT، وصولاً إلى سيارات السوبر مثل LaFerrari، وتتميز سيارات فيراري بدمج تكنولوجيات السباقات مع الفخامة، مما جعلها من أشهر العلامات التجارية في العالم. 

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

مروة الأزلي

"مروة الأزلي" تكشف كواليس عملها مع العوضي بمسلسل علي كلاي| خاص

عرض عالمي أول ناجح ل خروج آمن الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي

عرض عالمي أول ناجح لـ "خروج آمن" الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي

نيللى كريم

بتوقيع "ليلي وهبة".. المجوهرات بطل صامت في "على قد الحب"

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

