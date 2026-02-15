فيراري 849 تيستاروسا تظهر لأول مرة

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري 849 تيستاروسا، وتنتمي 849 تيستاروسا لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، بالاضافة إلي ان فيراري 849 تيستاروسا تعد الطراز الذي يخلف SF90 .

سيارة فيراري 849 تيستاروسا الجديدة

اسم 849 تيستاروسا يرمز إلي ان الرقم 8 يدل علي محرك 8 سلندر، فيما يشير 49 إلى سعة السلندر الواحد والذي يصل إلي 499 سي سي، أما تيستاروسا فتعني الرأس الأحمر، وهو اسم تاريخي انطلق عام 1956 .

محرك فيراري 849 تيستاروسا

تحصل سيارة فيراري 849 تيستاروسا علي قوتها من منظومة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) متطورة، وتتكون من محرك بنزين 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 830 حصاناً، وعزم دوران 842 نيوتن/متر، إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية؛ اثنان على المحور الأمامي لكل عجلة وثالث في الخلف بين المحرك وناقل الحركة، وتولد قوة مجمعة تصل إلي220 حصان إضافي، ويمكن قيادتها لمسافة تصل إلى 25 كم/ ساعة اعتماداً على الطاقة الكهربائية فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتسارع فيراري 849 تيستاروسا من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 2.3 ثانية، وتصل إلى 200 كم/ساعة في 6.53 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 330 كم/ساعة .

وتعتمد فيراري 849 تيستاروسا علي هندسة ديناميكية للهواء متقدمة تؤدي فيها كل فتحة دور وظيفي محدد، سواء لتبريد المكابح أو المحرك أو لتفريغ الهواء الساخن بكفاءة عالية.

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

تأسست فيراري على يد إنزو فيراري عام 1939، وأنتجت أولى سياراتها (125 S) عام 1947 في مارانيلو بـ إيطاليا، لتتحول من فريق سباقات إلى أسطورة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.

ارتبط تاريخ فيراري بالتميز في الفورمولا 1، وتوسعت لتصبح رمز للسرعة، والأداء، والرفاهية، خاصة بعد الشراكة مع فيات عام 1969.

وجدير بالذكر ان فيراري عرفت بسياراتها الأسطورية مثل 250 GTO، وDino 206 GT، وصولاً إلى سيارات السوبر مثل LaFerrari، وتتميز سيارات فيراري بدمج تكنولوجيات السباقات مع الفخامة، مما جعلها من أشهر العلامات التجارية في العالم.