بتجهيزات خارقة.. مواصفات فيراري F80 وسعرها عالميًا

تواصل فيراري تقديم نماذجها المتقدمة في فئة السيارات الخارقة، ويأتي طراز Ferrari F80 ليجسد أحدث ما وصلت إليه تقنيات الأداء والهندسة لدى الشركة الإيطالية في عالم الـ"سوبر كارز".

تم تطوير هذا الطراز ليكون امتدادًا لسلسلة السيارات محدودة الإنتاج التي تعتمد عليها فيراري لعرض قدراتها التقنية، حيث تجمع السيارة بين الأداء الخارق والتقنيات الهجينة المتقدمة مع تصميم يعكس هوية العلامة في عالم السيارات الرياضية عالية الأداء.

فيراري F80

تصميم فيراري F80

يظهر الطابع الرياضي للسيارة بوضوح من خلال تصميمها الخارجي الذي يعتمد على خطوط حادة ولمسات انسيابية أيضًا، ويبلغ طول السيارة نحو 4.48 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,665 مم.

وتعتمد السيارة على عجلات أمامية بقياس 20 بوصة وخلفية بقياس 21 بوصة، ويبرز في الواجهة الأمامية صادم بتصميم حاد مدعوم بفتحات تهوية جانبية ذات شبك مميز من الناحية الجانبية يساعد على تحسين تدفق الهواء وتبريد المكونات الميكانيكية.

فيراري F80

كما تأتي المصابيح الأمامية بتصميم يتم بالشراسة حيث يمنح السيارة مظهرًا أكثر حدة، بينما تضيف العتبات الجانبية لمسة رياضية تعزز من الانسيابية وتدعم الأداء الديناميكي.

منظومة هجينة بقوة إجمالية تصل إلى 1200 حصانًا

تعتمد السيارة على نظام دفع هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية، حيث يعمل النظام بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر يولد بمفرده قوة تصل إلى 900 حصان، بينما تدعمه ثلاثة محركات كهربائية إضافية لتعزيز الأداء.

فيراري F80

وبفضل هذا التكامل ترتفع القوة الإجمالية للمنظومة إلى نحو 1,200 حصان، وهو رقم يضع السيارة ضمن أقوى السيارات الخارقة في العالم، وتنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة ثنائي القابض مكوّن من 8 سرعات.

تسارع وأداء فيراري F80

تستطيع السيارة فيراري F80 الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 2.15 ثانية فقط، وهو زمن يعكس القوة الكبيرة لمنظومة الدفع الهجينة، كما تصل السرعة القصوى إلى 350 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة محددة إلكترونيًا.

فيراري F80

مقصورة فيراري F80 بتجهيزات رياضية

تضم السيارة فيراري F80 مقاعد رياضية، إلى جانب زر مخصص لتشغيل وإيقاف المحرك، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة، بما في ذلك الأوامر الصوتية وإدارة المكالمات الهاتفية.

فيراري F80

وتظهر في المقصورة لمسات من جلد الكنتارا الذي يعزز الطابع الرياضي، إضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وتشمل التجهيزات أيضًا نظامًا صوتيًا عالي الأداء، إلى جانب مثبت سرعة تكيفي وعدد من الوسائد الهوائية لتعزيز مستويات الأمان، وحزمة من تقنيات المكابح المتطورة.

سعر فيراري F80 في الأسواق العالمية

تُطرح السيارة عالميًا ضمن فئة السيارات الخارقة محدودة الإنتاج، ويعكس سعرها مكانتها في هذه الفئة، حيث يبدأ السعر العالمي لطراز فيراري F80 من نحو 3.9 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها واحدة من أغلى سيارات العلامة الإيطالية.