شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سوزوكي اكروس 2026 وسعرها عالميًا

سوزوكي اكروس 2026
سوزوكي اكروس 2026
صبري طلبه

تواصل سوزوكي اليابانية العريقة من تواجدها عالميًا، عبر نسختها الرياضية الجديدة اكروس موديل 2026، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع الإطلالة العصرية.

أبعاد وتصميم سوزوكي اكروس 2026

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة نحو 4.63 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.85 متر، مع ارتفاع يقارب 1.68 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.6 متر، ومن الناحية الخارجية تعتمد على مصابيح نهارية وخلفية بتقنية LED ، كما تزود السيارة بعجلات ألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

سوزوكي اكروس 2026

سوزوكي اكروس 2026 والمنظومة الفنية 

تعتمد سوزوكي أكروس 2026 على نظام دفع هجين قابل للشحن الخارجي، وهي تقنية تجمع بين محرك بنزين تقليدي ومحرك كهربائي لتوفير أداء متوازن وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

ويعمل محرك البنزين بسعة 2.5 لتر ويتكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تبلغ نحو 185 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 227 نيوتن متر، وإلى جانب ذلك تعتمد السيارة على محرك كهربائي قادر على إنتاج قوة تصل إلى 234 حصانًا وعزم يبلغ 391 نيوتن متر.

سوزوكي اكروس 2026

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي متغير إلكترونيًا من نوع E-CVT، وهو ناقل حركة صمم لتحقيق انتقال سلس للطاقة بين المحركين، كما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي يوفر توزيعًا أفضل للقوة على العجلات.

سوزوكي اكروس 2026 وأنظمة الأمان 

تزود سوزوكي أكروس بمجموعة من أنظمة السلامة، وتشمل هذه الأنظمة نظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يساعد على الحفاظ على السيطرة أثناء الكبح المفاجئ، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل الذي يعمل على توزيع قوة الكبح بين العجلات بشكل متوازن.

كما تضم السيارة نظام التحكم في الجر، وتتوفر كذلك خاصية تثبيت السرعة المتكيف، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات، إضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق، كما تضم السيارة نظام مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

سوزوكي اكروس 2026

مقصورة وتجهيزات سوزوكي اكروس 2026

تعتمد المقصورة الداخلية لسوزوكي أكروس 2026 على مجموعة من التجهيزات الرقمية الحديثة، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، ما يسمح بتشغيل تطبيقات الهاتف الذكي بسهولة.

كما تضم لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية كاملة بقياس 12.3 بوصة تعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالقيادة وأنظمة السيارة، ونظام تكييف بتحكم أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع وجود فتحات تكييف مخصصة للركاب في الخلف، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا بعدة وضعيات مع خاصية التدفئة، إلى جانب عجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف.

سعر سوزوكي أكروس 2026 في الأسواق العالمية

تُطرح السيارة سوزوكي اكروس 2026 في عدد من الأسواق العالمية، ويبلغ سعرها في السوق الأوروبي نحو 49,679 جنيهًا إسترلينيًا. 

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

