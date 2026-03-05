مواصفات سوزوكي اكروس 2026 وسعرها عالميًا

تواصل سوزوكي اليابانية العريقة من تواجدها عالميًا، عبر نسختها الرياضية الجديدة اكروس موديل 2026، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع الإطلالة العصرية.

أبعاد وتصميم سوزوكي اكروس 2026

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة نحو 4.63 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.85 متر، مع ارتفاع يقارب 1.68 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.6 متر، ومن الناحية الخارجية تعتمد على مصابيح نهارية وخلفية بتقنية LED ، كما تزود السيارة بعجلات ألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

سوزوكي اكروس 2026

سوزوكي اكروس 2026 والمنظومة الفنية

تعتمد سوزوكي أكروس 2026 على نظام دفع هجين قابل للشحن الخارجي، وهي تقنية تجمع بين محرك بنزين تقليدي ومحرك كهربائي لتوفير أداء متوازن وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

ويعمل محرك البنزين بسعة 2.5 لتر ويتكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تبلغ نحو 185 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 227 نيوتن متر، وإلى جانب ذلك تعتمد السيارة على محرك كهربائي قادر على إنتاج قوة تصل إلى 234 حصانًا وعزم يبلغ 391 نيوتن متر.

سوزوكي اكروس 2026

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي متغير إلكترونيًا من نوع E-CVT، وهو ناقل حركة صمم لتحقيق انتقال سلس للطاقة بين المحركين، كما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي يوفر توزيعًا أفضل للقوة على العجلات.

سوزوكي اكروس 2026 وأنظمة الأمان

تزود سوزوكي أكروس بمجموعة من أنظمة السلامة، وتشمل هذه الأنظمة نظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يساعد على الحفاظ على السيطرة أثناء الكبح المفاجئ، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل الذي يعمل على توزيع قوة الكبح بين العجلات بشكل متوازن.

كما تضم السيارة نظام التحكم في الجر، وتتوفر كذلك خاصية تثبيت السرعة المتكيف، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات، إضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق، كما تضم السيارة نظام مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

سوزوكي اكروس 2026

مقصورة وتجهيزات سوزوكي اكروس 2026

تعتمد المقصورة الداخلية لسوزوكي أكروس 2026 على مجموعة من التجهيزات الرقمية الحديثة، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، ما يسمح بتشغيل تطبيقات الهاتف الذكي بسهولة.

كما تضم لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية كاملة بقياس 12.3 بوصة تعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالقيادة وأنظمة السيارة، ونظام تكييف بتحكم أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع وجود فتحات تكييف مخصصة للركاب في الخلف، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا بعدة وضعيات مع خاصية التدفئة، إلى جانب عجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف.

سعر سوزوكي أكروس 2026 في الأسواق العالمية

تُطرح السيارة سوزوكي اكروس 2026 في عدد من الأسواق العالمية، ويبلغ سعرها في السوق الأوروبي نحو 49,679 جنيهًا إسترلينيًا.