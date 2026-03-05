سوزوكي فيتارا 2026 تظهر لأول مرة.. اعرف مواصفاتها

كشفت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي فيتارا موديل 2026، وتنتمي فيتارا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

مواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مبسط مع إضاءة LED نهارية جديدة مما حافظ على جاذبيتها، وبها مساحات زجاج كبيرة، وارتفاع ملحوظ علي سطح الأرض، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصه، وتدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف .

محرك سوزوكي فيتارا موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي مزود بشاحن توربيني وتقنية هجينة خفيفة (MHEV) بجهد 48 فولت، وبها قوة 123 حصان، وعزم دوران 235 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.2 ثانية .

تعتبر فيتارا من السيارات القليلة في فئتها التي توفر نظام دفع رباعي حقيقي (Allgrip)، وهو ما يعزز مكانة سوزوكي فيتارا لدى محبي الرحلات البرية الخفيفة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 18.8 كيلومتر لكل لتر، وهو رقم ممتاز يمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 800 كم/ساعة تقريباً بخزان وقود واحد، مما يجعلها اقتصادية للغاية في الاستخدام اليومي داخل المدن .

تاريخ شركة سوزوكي في صناعة السيارات

تأسست شركة سوزوكي أنوال للنسيج، ثم بدأت التفكير في تنويع نشاطها نحو المركبات في عام 1937، ومن عام 1952 وحتي عام 1954 بدأت بإنتاج دراجات نارية (باور فري) بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تأسست "شركة سوزوكي للسيارات" رسمياً في 1954.

وفي عام 1955 تم إطلاق سيارة سوزولايت (Suzulight)، أول سيارة ركاب صغيرة الحجم ناجحة من الشركة، وفي عام 1970 تم إطلاق سيارة الدفع الرباعي الخفيفة الوزن LJ Series، لتبدأ رحلتها في سوق سيارات الدفع الرباعي.

وفي الثمانيات شهدت توسع دولي كبير، خاصة في الهند عبر شراكة ماروتي سوزوكي، وحاليا تعتبر سوزوكي عملاق في صناعة السيارات الصغيرة والاقتصادية، وتمتلك مصانع في دول متعددة.