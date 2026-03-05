قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سوزوكي فيتارا 2026 تظهر لأول مرة.. اعرف مواصفاتها

سوزوكي فيتارا موديل 2026
سوزوكي فيتارا موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي فيتارا موديل 2026، وتنتمي فيتارا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

سوزوكي فيتارا موديل 2026

مواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2026

سوزوكي فيتارا موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مبسط مع إضاءة LED نهارية جديدة مما حافظ على جاذبيتها، وبها مساحات زجاج كبيرة، وارتفاع ملحوظ علي سطح الأرض، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصه، وتدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف .

محرك سوزوكي فيتارا موديل 2026

سوزوكي فيتارا موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي مزود بشاحن توربيني وتقنية هجينة خفيفة (MHEV) بجهد 48 فولت، وبها قوة 123 حصان، وعزم دوران 235 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.2 ثانية .

سوزوكي فيتارا موديل 2026

تعتبر فيتارا من السيارات القليلة في فئتها التي توفر نظام دفع رباعي حقيقي (Allgrip)، وهو ما يعزز مكانة سوزوكي فيتارا لدى محبي الرحلات البرية الخفيفة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 18.8 كيلومتر لكل لتر، وهو رقم ممتاز يمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 800 كم/ساعة تقريباً بخزان وقود واحد، مما يجعلها اقتصادية للغاية في الاستخدام اليومي داخل المدن .

تاريخ شركة سوزوكي في صناعة السيارات

سوزوكي فيتارا موديل 2026

تأسست شركة سوزوكي أنوال للنسيج، ثم بدأت التفكير في تنويع نشاطها نحو المركبات في عام 1937، ومن عام 1952 وحتي عام 1954 بدأت بإنتاج دراجات نارية (باور فري) بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تأسست "شركة سوزوكي للسيارات" رسمياً في 1954.

وفي عام 1955 تم إطلاق سيارة سوزولايت (Suzulight)، أول سيارة ركاب صغيرة الحجم ناجحة من الشركة، وفي عام 1970 تم إطلاق سيارة الدفع الرباعي الخفيفة الوزن LJ Series، لتبدأ رحلتها في سوق سيارات الدفع الرباعي.

سوزوكي فيتارا موديل 2026

وفي الثمانيات شهدت توسع دولي كبير، خاصة في الهند عبر شراكة ماروتي سوزوكي، وحاليا تعتبر سوزوكي عملاق في صناعة السيارات الصغيرة والاقتصادية، وتمتلك مصانع في دول متعددة. 

سوزوكي فيتارا موديل 2026 فيتارا موديل 2026 سوزوكي فيتارا مواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2026 محرك سوزوكي فيتارا موديل 2026 سيارة سوزولايت سوزوكي للسيارات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

حملات مكثفة بالأحياء لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يشدد على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ونوابهم

مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

صحه دمياط

أنشطة توعوية بمستشفيات دمياط لتعزيز الاستخدام الآمن للأدوية

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

