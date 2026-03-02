قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات سوزوكي بالينو 2026 في السعودية

سوزوكي بالينو 2026
سوزوكي بالينو 2026
صبري طلبه

تعد السيارة بالينو، من أبرز سيارات الهاتشباك التي تحمل شعار سوزوكي اليابانية في السوق السعودي، حيث تقدم هناك عبر باقة من الفئات، مع سعر يبدأ تحديدًا من 60,950 ريال، لموديلات 2026.

محرك سوزوكي بالينو 2026

تعتمد سوزوكي بالينو 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يقدّم قدرة تبلغ 103 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر.

 سوزوكي بالينو 2026

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 19 كيلومتراً لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 37 لتراً.

تجهيزات سوزوكي بالينو 2026

توفّر بالينو مجموعة من التجهيزات حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة نظام ترفيهي قياس 9 بوصات، تدعم وظائف العرض والتحكم بالوسائط، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، كما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل الوصول إلى الأوامر الأساسية أثناء القيادة، فيما زُوّدت المرايا الجانبية بخاصية الضبط والطي الكهربائي.

 سوزوكي بالينو 2026

وتحمل السيارة مصابيح أمامية بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية تعمل بالتقنية ذاتها، وتحرص سوزوكي على تزويد بالينو 2026 بحزمة من تقنيات السلامة الأساسية، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني لتعزيز تماسك السيارة على الطريق. 

 سوزوكي بالينو 2026

كما تتوفر خاصية المساعدة على صعود المرتفعات لدعم السائق عند الانطلاق على الطرق المائلة، وتضم السيارة مثبت سرعة، إضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، وتتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، كما جُهزت السيارة بوسائد هوائية لتعزيز مستوى الحماية للركاب.

أسعار سوزوكي بالينو 2026 في السوق السعودي

تتوفر سوزوكي بالينو 2026 في السعودية عبر ثلاث فئات رئيسية، حيث يبدأ سعر فئة GL من 60,950 ريال، فيما تُطرح فئة GL Plus بسعر 62,100 ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزاً GLX فتتوفر بسعر 67,275 ريال.

بالينو سوزوكي سوزوكي بالينو سوزوكي بالينو 2026 سعر سوزوكي بالينو 2026 مواصفات سوزوكي بالينو 2026 سعر سوزوكي بالينو 2026 في السعودية أسعار سوزوكي بالينو 2026

