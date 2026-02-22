مواصفات سوزوكى سويفت ديزاير 2026.. صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026، وتنتمي سويفت ديزاير لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تمتلك سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبلها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Rear speakers .

بالاضافة إلي ان سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 بها، نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

محرك سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 80 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تأتى سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 3995 مم، وعرض 1735 مم، وارتفاع 1525 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2450 مم .

وسائل الأمان بـ سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

زودت سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

سعر سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

الفئة الوحيدة من سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .