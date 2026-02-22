موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد أمام نظيره ليفانتي، على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين فقط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على القمة وانتظار أي تعثر من المتصدر.

موعد مباراة برشلونة

وتقام مباراة مباراة برشلونة ضد ليفانتي في تماما الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

في المقابل، يعاني ليفانتي هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في الهروب من شبح الهبوط.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي

من المنتظر أن يعتمد فليك على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينها.

ويأمل برشلونة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد يعزز فرصه في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم