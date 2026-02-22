قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
EN
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد أمام نظيره ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب سبوتيفاي كامب نو.

صراع القمة يشتعل

يدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين فقط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب. ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على القمة وانتظار أي تعثر من المتصدر.

في المقابل، يعاني ليفانتي هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في الهروب من شبح الهبوط.

دفعة قوية بعودة المصابين

شهدت تدريبات برشلونة الأخيرة أنباءً سارة للجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، بعدما عاد الثنائي بيدري وماركوس راشفورد للمشاركة بصورة طبيعية، وأصبحا جاهزين لدعم الفريق خلال اللقاء المرتقب.

في الوقت ذاته، يواصل جافي برنامجه التأهيلي، ورغم مشاركته في التدريبات، فضّل الجهاز الفني عدم المجازفة به لتجنب أي انتكاسة محتملة، خاصة مع ضغط المباريات في المرحلة الحالية من الموسم. كما يستمر غياب أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المنتظر أن يعتمد فليك على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، داني أولمو.
خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينها.

ويأمل برشلونة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد يعزز فرصه في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم

