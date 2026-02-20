جوليان ألفاريز.. رغبة برشلونة تصطدم بعقبات أتلتيكو مدريد وشروط مالية ضخمة

كشفت تقارير صحفية عن مستجدات مثيرة بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، في ظل اهتمام متزايد من برشلونة بالتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية وإذاعة "راديو لا ريد" الأرجنتينية، فإن ألفاريز اتخذ قرارا بمغادرة أتلتيكو مدريد بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، سعيا وراء الانضمام إلى نادي قادر على المنافسة بقوة على البطولات الكبرى، وعلى رأسها الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، مع تفضيل واضح لبرشلونة.

وأكد الصحفي الأرجنتيني هوجو بالاسوني أن ألفاريز يسعى لمواصلة مسيرته في نادٍ يمنحه فرصة حقيقية لحصد الألقاب بانتظام، رغم وجود اهتمام سابق من أندية أخرى مثل آرسنال، إلا أن المؤشرات الحالية تميل لصالح النادي الكتالوني.

وأضاف أن موسم ألفاريز مع أتلتيكو لم يرقَ إلى مستوى التطلعات، رغم تسجيله عددًا من الأهداف المهمة، وهو ما دفعه للبحث عن تحدٍ جديد لكن الصفقة تبدو معقدة للغاية، إذ تمسك أتلتيكو مدريد بعدم بيع مهاجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع وجود توقعات بأن عرضا قد يصل إلى 200 مليون يورو قد يقنع النادي بالموافقة، وهو مبلغ يُنظر إليه كحاجز ردعي لإبعاد أي عروض.

ويمتد عقد ألفاريز مع أتلتيكو حتى عام 2030، ويشمل شرطًا جزائيًا ضخمًا يبلغ 500 مليون يورو، ما يمنح النادي ضمانة قوية للحفاظ على لاعبه، إضافة إلى سعيه لتمديد عقده مستقبلا.

وتبدو رغبة برشلونة في ضم ألفاريز متوافقة من الناحية الفنية، إذ يبحث النادي عن مهاجم مرن يتحرك بذكاء داخل وخارج منطقة الجزاء، ويجيد الضغط العالي، وهو أسلوب يختلف عن طريقة لعب المهاجم التقليدي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

ولن يتحرك برشلونة بجدية إلا إذا توافر سيناريو مالي واقعي، مع دراسة بدائل هجومية أخرى في حال تعقيد الصفقة، وتأجيل أي قرار حاسم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل النادي.