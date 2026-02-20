قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

‏ لويس فيجو يتحدث عن انتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد

لويس فيجو
لويس فيجو
رباب الهواري

أوضح فيجو أن الصحافة الكاتالونية شنت حملة ضده بعد انتقاله إلى ريال مدريد، مؤكداً أن الهجوم لم يكن موجهاً له وحده، بل شمل زوجته وابنته التي كانت في ذلك الوقت تبلغ سنة واحدة. 

وأضاف أن هذه الحملات شملت رسائل وإيحاءات صادمة، حتى على الملعب، ما شكل ضغطاً نفسياً هائلاً على العائلة.

 إساءات على أرض الملعب

ذكر فيجو أن جماهير برشلونة تجاوزت كل الحدود، حيث وضعوا لافتات تحمل وجه ابنته في الملعب، وهو أمر لا يمكن تصوره، حسب وصفه، ولا يتمنى حدوثه لأي شخص حتى لو كان عدواً له. وأشار إلى أن الجماهير قامت برمي رأس خنزير باتجاهه أثناء تنفيذ ركلة ركنية، بالإضافة إلى قذف الزجاجات والأشياء الحادة، ما جعل الأجواء خطيرة للغاية.

توقف المباراة بسبب الفوضى

أكد فيجو أن شدة الأحداث أجبرت الفريق على إيقاف المباراة عدة مرات، بسبب استحالة اللعب في مثل هذه الظروف. وأوضح أن هذه التصرفات لم يترتب عليها أي عقوبات، مما جعل الوضع أكثر إيلاماً للفريق وللاعبين الآخرين، وليس له وحده.

آثار مستمرة على مسيرته

أوضح فيجو أن هذه التجربة تركت أثرها الكبير عليه، قائلاً إنه لم يستطع نسيان ما حدث وأن الهجمات ضد شخصه ما زالت مستمرة من بعض جماهير برشلونة حتى اليوم. وأكد أن ما وقع كان غير مقبول ويصعب تجاوزه، وأن الأجواء التي عاشها الفريق بأكمله كانت غير صالحة للعب.

رسالة عن الاحترام والعدالة

اختتم فيجو حديثه بالتأكيد على أن ما حدث كان مؤلماً وغير عادل، وأن الرياضة يجب أن تبقى ملعباً للعب النظيف والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي إساءات أو هجمات شخصية على اللاعبين وعائلاتهم. 

لويس فيجو ريال مدريد برشلونة اخبار الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

نادي الزمالك

رمضان يثير أزمة بين الزمالك والكاف| تطور جديد

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

عمرو الجزار

الكشف عن مدة غياب عمرو الجزار بعد إصابته في الأهلي

ترشيحاتنا

جهاد حسام الدين

جهاد حسام الدين تستقبل شقيقها عمرو سعد بالدموع في إفراج

مسلسل المداح أسطورة النهاية

مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 4.. محاولة إغراق حمادة هلال

تارا عبود

تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب والحصار فى صحاب الأرض

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد