غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جهاد حسام الدين تستقبل شقيقها عمرو سعد بالدموع في إفراج

جهاد حسام الدين
جهاد حسام الدين
أوركيد سامي

تجسد جهاد حسام الدين المثال الحقيقي للأخت الحنونة التي تحتضن أخيها وتستقبل شقيقها عباس الريس (عمرو سعد) من السجن بالدموع من شدة فرحتها به وتعاطفها معه، لتصبح نقطة بيضاء وسط الظلام الذي يعيشه، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل إفراج الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.
تمثل نوال (جهاد حسام الدين) القلب الإنساني النابض وسط عالم قاس لا يعرف سوى الأحكام القاطعة. فبينما يخرج عباس من السجن مثقلاً بماضيه وجريمته التي هزت المجتمع قبل اثني عشر عاماً، تقف نوال في منطقة شديدة التعقيد: منطقة الحب غير المشروط.
الجميع من حوله ينظر إليه باعتباره قاتلاً يحمل ذنباً لا يغتفر، ورمزا لعار يلحق بالعائلة، لكن نوال ترى ما هو أبعد من الجريمة. ترى شقيقها الذي عرفته يوماً، وترى الإنسان المنكسر خلف ملامحه الصلبة وصمته الطويل. لا تنكر فداحة ما حدث، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تتبرأ من رابطة الدم التي تجمعهما.
تتعامل نوال مع عودته بوصفها لحظة مواجهة قاسية بين الماضي والحاضر؛ فهي تدرك حجم الغضب الذي يحيط به، وتفهم خوف الآخرين منه، لكنها تختار أن تمنحه مساحة من الرحمة في عالم يرفض حتى الاستماع إليه. تعاطفها لا ينبع من تبرير الجريمة، بل من إيمانها بأن الإنسان قد يسقط سقوطًا مدويًا، لكنه يظل محتاجًا إلى يدٍ تمتد إليه.
مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم أحمد سعد، تارا عماد،حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، تارا عماد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

عمرو الجزار

الكشف عن مدة غياب عمرو الجزار بعد إصابته في الأهلي

الخطيب

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

الدكتور حسن الصغير

حسن الصغير: التقوى طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب

وزير التموين الأسبق

وزير التموين الأسبق: الإسلام أحدث تحولًا جذريًا في الميراث

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: لهذا السبب خصصت برنامجي عن أسماء الله الحسنى.. فيديو

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

