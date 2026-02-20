جهاد حسام الدين تستقبل شقيقها عمرو سعد بالدموع في إفراج

تجسد جهاد حسام الدين المثال الحقيقي للأخت الحنونة التي تحتضن أخيها وتستقبل شقيقها عباس الريس (عمرو سعد) من السجن بالدموع من شدة فرحتها به وتعاطفها معه، لتصبح نقطة بيضاء وسط الظلام الذي يعيشه، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل إفراج الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.

تمثل نوال (جهاد حسام الدين) القلب الإنساني النابض وسط عالم قاس لا يعرف سوى الأحكام القاطعة. فبينما يخرج عباس من السجن مثقلاً بماضيه وجريمته التي هزت المجتمع قبل اثني عشر عاماً، تقف نوال في منطقة شديدة التعقيد: منطقة الحب غير المشروط.

الجميع من حوله ينظر إليه باعتباره قاتلاً يحمل ذنباً لا يغتفر، ورمزا لعار يلحق بالعائلة، لكن نوال ترى ما هو أبعد من الجريمة. ترى شقيقها الذي عرفته يوماً، وترى الإنسان المنكسر خلف ملامحه الصلبة وصمته الطويل. لا تنكر فداحة ما حدث، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تتبرأ من رابطة الدم التي تجمعهما.

تتعامل نوال مع عودته بوصفها لحظة مواجهة قاسية بين الماضي والحاضر؛ فهي تدرك حجم الغضب الذي يحيط به، وتفهم خوف الآخرين منه، لكنها تختار أن تمنحه مساحة من الرحمة في عالم يرفض حتى الاستماع إليه. تعاطفها لا ينبع من تبرير الجريمة، بل من إيمانها بأن الإنسان قد يسقط سقوطًا مدويًا، لكنه يظل محتاجًا إلى يدٍ تمتد إليه.

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم أحمد سعد، تارا عماد،حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، تارا عماد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.