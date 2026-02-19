الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

يشارك محمود الخطيب، وحسن شحاتة، ومؤمن زكريا في المشروع القومي لاستثمار الساحل الشرقي، وذلك على غرار ما تحقق من نجاحات في منطقة الساحل الشمالي، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمناطق الساحلية.

وشارك محمود الخطيب في الحملة الترويجية للتوسع الجاري بمدينة المنصورة الجديدة، في لفتة تحمل بُعدًا إنسانيًا خاصًا، وفاءً لمسقط رأسه مدينة المنصورة، وتأكيدًا على دعمه لجهود التنمية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة.

واصطحب الخطيب خلال المشاركة كلًا من المعلم حسن شحاتة ومؤمن زكريا، الذي لعب للناديين الأهلي والزمالك، في رسالة تعكس روح الرياضة وقيم التآخي بعيدًا عن التعصب.

وتأتي مشاركة الخطيب وشحاتة ومؤمن دعمًا للسياحة في منطقة الساحل الشرقي، ومساندةً لخطط التوسع والتنمية التي تنفذها الدولة في عدد من المدن الجديدة، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار وتعزيز فرص النمو خلال السنوات المقبلة.