قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
لقاء الخميسي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها: عبد المنصف لم يخطئ طوال 21 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

الخطيب
الخطيب
ياسمين تيسير

يشارك محمود الخطيب، وحسن شحاتة، ومؤمن زكريا في المشروع القومي لاستثمار الساحل الشرقي، وذلك على غرار ما تحقق من نجاحات في منطقة الساحل الشمالي، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمناطق الساحلية.

وشارك محمود الخطيب في الحملة الترويجية للتوسع الجاري بمدينة المنصورة الجديدة، في لفتة تحمل بُعدًا إنسانيًا خاصًا، وفاءً لمسقط رأسه مدينة المنصورة، وتأكيدًا على دعمه لجهود التنمية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة.

واصطحب الخطيب خلال المشاركة كلًا من المعلم حسن شحاتة ومؤمن زكريا، الذي لعب للناديين الأهلي والزمالك، في رسالة تعكس روح الرياضة وقيم التآخي بعيدًا عن التعصب.

وتأتي مشاركة الخطيب وشحاتة ومؤمن دعمًا للسياحة في منطقة الساحل الشرقي، ومساندةً لخطط التوسع والتنمية التي تنفذها الدولة في عدد من المدن الجديدة، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار وتعزيز فرص النمو خلال السنوات المقبلة.

الخطيب الاهلي شحاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد