بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة الحصار النفطي الذي فرضته إدارة ترامب على كوبا، مؤكداً أن موسكو تعتبر القيود الأخيرة غير مقبولة.

تأتي تصريحات بوتين في وقت تعاني فيه كوبا من أزمة اقتصادية متفاقمة، تُوصف بأنها أكبر اختبار لها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال بوتين، خلال لقائه وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز باريلا، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية تاس: "هذه فترة استثنائية، مع فرض عقوبات جديدة. أنتم تعلمون موقفنا من هذا الأمر. لا نقبل بمثل هذا الإجراء".

وصفت روسيا، الحليفة لكوبا منذ عقود، وضع الوقود في هافانا مؤخراً بأنه "حرج للغاية"، وأكدت أنها تُجري مناقشات جادة حول نوع المساعدة التي يُمكنها تقديمها لكوبا.

وأضاف بوتين: "لطالما كنا إلى جانب كوبا في نضالها من أجل الاستقلال، ومن أجل حقها في اتباع مسارها التنموي الخاص، ولطالما دعمنا الشعب الكوبي".

وأضاف: "نعلم مدى صعوبة العقود الماضية على الشعب الكوبي، إذ ناضل من أجل حقه في العيش وفقاً لقوانينه الخاصة والدفاع عن مصالحه الوطنية".