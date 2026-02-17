زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين وطلبت من فريقي التفاوضي الترتيب لذلك

أعرب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مشيرا الى أنه طالب من فريقه الترتيب لذلك .

وأضاف زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة" الاخبارية اليوم الثلاثاء - إن أفضل طريقة لتحقيق اختراق في ملف الأراضي هي أن ألتقي بوتين وجها لوجه.

وأشار الى أن الشعب الأوكراني سيرفض اتفاق سلام يتضمن انسحابا أحاديا من منطقة دونباس وتسليمها إلى روسيا .

ولفت زيلينسكي إنه ليس من العدل أن يستمر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في دعوة أوكرانيا علنا وليس روسيا للتنازل من أجل السلام .

وأعرب عن أمله في أن يكون حديث الرئيس ترامب عن تحميله مسئولية تقديم تنازلات مجرد تكتيك منه وليس قرارا .

وكانت قد اختتمت في جنيف، مساء اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن تسوية النزاع، والتي استمرت نحو 6 ساعات، دون تصريحات رسمية .

وأكد رئيس الوفد الأوكراني المفاوض أن مهمة الوفد خلال جولة المفاوضات الحالية تتمثل في دفع القرارات التي من شأنها تقريب وجهات النظر وتهيئة الطريق نحو سلام دائم، مشيرًا إلى أن النقاشات ستركز على قضايا أمنية وإنسانية تمثل أولوية في المرحلة الراهنة.