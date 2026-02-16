بوتين يبحث مع توكاييف هاتفيا تطور العلاقات الروسية-الكازاخستانية والشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الإثنين، تطور العلاقات بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن بوتين وتوكاييف ناقشا خلال الاتصال تطور العلاقات الروسية-الكازاخستانية، والشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل.

وأضاف أن الجانبين استعرضا التقدم المحرز في الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا وكازاخستان، مع التركيز على المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة في الشؤون التجارية والاقتصادية.

وبحسب البيان ..وجه توكاييف دعوة إلى بوتين للقيام بزيارة دولة إلى كازاخستان بالتزامن مع هذا الحدث، وهي الدعوة التي لقيت قبولا وترحيبا من الجانب الروسي.

وأشار البيان إلى أن "فلاديمير بوتين أكد مشاركته في الاجتماع المرتقب للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في "أستانا"، نهاية شهر مايو المقبل".