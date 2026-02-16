وزير خارجية إيطاليا: نشارك بمجلس السلام بصفة مراقب ومستعدون لتدريب شرطة غزة

أكد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أن بلاده مستعدة للمساعدة في تدريب قوات الشرطة في قطاع غزة والشرطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إيطاليا لديها مصلحة مباشرة في بناء السلام واستقرار الشرق الأوسط.

أوضح وزير خارجية إيطاليا - خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند اليوم، الإثنين، عزم الحكومة الإيطالية على المشاركة بصفة مراقب في اجتماع مجلس السلام في غزة الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها ترغب في أن تكون لاعبا رئيسيا، ولكن كمراقبين كما ستكون المفوضية الأوروبية.

أشار إلى أن اختيار دور المراقب بمجلس السلام جاء لأن المادة 9 من النظام الأساسي للمجلس تتعارض مع الدستور الإيطالي.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي " نحن ذاهبون إلى هناك لأننا نبذل الكثير من أجل قطاع غزة".