الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدّم التهنئة للرئيس “تواديرا” بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثالثة، مشيداً بما حققته إفريقيا الوسطى من نجاح في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية بشكل متزامن.



وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى، مع الاستعداد لتقديم مختلف صور الدعم الفني في المجالات ذات الأولوية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس “تواديرا” عن تقديره البالغ لتهنئة السيد الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في المجالات الاقتصادية والأمنية، مشيداً بالدور المصري الفاعل والحرص الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.