قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة السياحة: الحسين والجعفري خارج خارطة الزيارات لمدة يومين

الطرق الصوفية
الطرق الصوفية
محمد الاسكندرانى

أخطرت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار قسم مباحث الشركات، غرفة شركات السياحة بعدم تواجد المجموعات السياحية التابعة للشركات، من الثلاثاء 17 نومفبر بداية من 11 صباحاً وحتى الأربعاء 18 نوفمبر، من أمام مسجد الشيخ صالح الجعفري بالدراسة إلى مسجد الإمام الحسين.

غلق الزيارات بسبب الموكب الصوفي

 

وذلك في إطار الاحتفالات الموكب الصوفي المعتاد سنوياً نظراً لقرب حلول إحتفالات شهر رمضان المبارك.


وسيجري عمل منصة داخل مسجد الحسين عقب صلاة العصر،ونظراً لوجود أعداد كبيرة بذلك الموكب مما يتعذر معه وجود سائحين بذات المكان.

ويعد انطلاق المواكب في مصر من الأمور المنسوبة للحقبة الفاطمية شأن الاحتفاء بالمولد النبوي ذاته والذي يرى كثير من المؤرخون أنه بدعة فاطمية لم تعهده الأقطار الإسلامية قبلهم، حيث كانت المواكب تتم بالجنود الذين كانوا يرفعون أعلام الدولة الرسمية والأبواق للاحتفال بالمناسبات الدينية، ومن وقتها لم تتوقف المواكب، حتى مع توقف الدول التي أعقبت الدولة الفاطمية عن تسييرها، فلقد استمر الشعب في تسييرها.

إلا أن هذا الأمر ليس بالحقيقة عند الصوفية أنفسهم، حيث يعد الموكب الصوفي مظهر من مظاهر الاحتفالات لدى الطرق الصوفية التي تجاوزت 80 طريقة - بحسب مصطفى زايد الباحث المتخصص في الشأن الصوفي هو اقتداء بسنة الأنصار، موضحًا أن الصوفية استمدوا هذا المظهر من احتفالات أهل المدينة المنورة بهجرة الرسول إلى مدينتهم واستقبله أهل المدينة بـ "طلع البدر علينا" على دقات الدفوف، وطافوا به المدينة حتى استقر إلى المكان الذي أقام به.

الطرق الصوفية شركات السياحة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الطرق الصوفية

غرفة السياحة: الحسين والجعفري خارج خارطة الزيارات لمدة يومين

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يصطحب نظيرته اليونانية في جولة بـ المتحف المصري الكبير

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع الجانب القطري توسيع دائرة التعاون

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد