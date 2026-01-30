قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حنان شوقي : شوفت ليلة القدر وربنا دلني على الطريقة الصوفية

حنان شوقي
حنان شوقي
أحمد البهى

حلت الفنانة حنان شوقي ضيفة على برنامج ورقة بيضا، المذاع علي قناة النهار. 

وقالت حنان شوقي: مش كان قراري أبعد عن الوسط الفني، لكن قررت أشتري نفسي من سنة 2002، واخترت رحلتي مع ربنا وبصيت لأخرتي واعتزلت الناس وكنت حاسة إن روحي مش معايا، وكأني بين ناس ،غريبة، وكنت بكلم ربنا ودلني على الطريقة الصوفية، وشوفت ليلة القدر ودي ليلـة مش هقدر أنساها، كانت رؤية ظاهرية،وحسيت بإحســـاس كبير من الحب والحنيـة والرحمة،واتغيرت جوايا وبقيت ما بشوفش أي عيوب. 

تصريحات سابقة: 

علقت الفنانة حنان شوقي على شائعات ارتدائها الحجاب والتي انتشرت خلال الفترة الماضية، بجانب حديثها عن أزمة الفنانة حلا شيحة ورأيها الشخصي في قرارتها الأخيرة.

حنان شوقي تتحذ عن ارتداء الحجاب

وقالت حنان شوقي خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم": لما بتكلم عن الحقيقة بيدوروا على مخارج الشيطان اللي متغاظ، وأنا بعرف أرد على الناس وبقول مش أنت اللي خلقتني علشان تتحكم فيا، والبني آدم لما بيحب ربنا كويس جدًا عمره ما بيتعدى حدوده على الآخر، من منطلق دع الخلق للخالق.

وتابعت حنان شوقي: أنت متعرفش العلاقة بيني وبين المولى عز وجل، أنا محجبة مين قال إني مش محجبة، تقصدي لبس الشغل؟ ولا على قلبي؟ أنا محجبة سمعًا وقلبًا وروحًا وعينًا وكلامًا وأفعال، من أتى الله بقلب سليم.. أقوى حجاب في الكون اسمه حجاب الجوارح، أنا بحترم أي إنسان في الوجود، أعمل اللي أنت عايزه وحاسه بصدق، أنا لا أتعدى حدود الآخر.

وأضافت: أنا محجبة حجاب غالي جدًا، وسمعت من ناس كانت بتقول على الحجاب لبس الشغل وده أيام العالم الإرهابية، لما كانوا منتشرين وجالهم حد لابس بدلة قالوا له أنت مش لابس لبس الهيئة ليه؟

كما كشفت حنان شوقي، عن رأيها في أزمة الفنانة حلا شيحة الأخيرة، قائلة: أنا مبقرأش الحاجات اللي في صفحة حلا، أنا مع نفسي بس، إنما الحالة بتاعة حلا لا يعلمها إلا اللي خالقها، وأنا بحترم كل آرائها، وهي حرة أنها ترضي جوزها لو طلب منها تتحجب.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

الفنانة حنان شوقي حنان شوقي برنامج ورقة بيضا

