الإشراف العام
اقتصاد

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 مارس 2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 مارس 2026 تراجعًا مقارنة بأسعار أمس في محلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا قدره 50 جنيهًا عن سعر أمس.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب حوالي 400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة  

عيار 24: 8,390 جنيه للبيع – 8,330 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,290 جنيهًا للبيع – 6,250 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,895 جنيهًا للبيع – 4,860 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,340 جنيهًا للبيع – 7,290 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 58,720 جنيهًا للبيع – 58,320 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 260,915 جنيهًا للبيع – 259,135 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 5,012.53 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,390 جنيهًا للبيع و8,330 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,340 جنيهًا للبيع و7,290 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6,290 جنيهًا للبيع و6,250 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,895 جنيهًا للبيع و4,860 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 58,720 جنيهًا للبيع و58,320 جنيهًا للشراء، بينما بلغت الأونصة في السوق المحلية نحو 260,915 جنيهًا للبيع و259,135 جنيهًا للشراء، في حين سجلت الأونصة عالميًا نحو 5,012.53 دولار.

وبلغ ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 52.05 جنيهًا، مقارنة بنحو 52.43 جنيهًا في البنوك.

سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 مارس 2026 أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

