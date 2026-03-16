شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 مارس 2026 استقرارًا نسبيًا في أسواق الذهب، مع متابعة حركة البيع والشراء لمختلف الأعيرة داخل السوق المحلية.

ويهتم المتعاملون بمتابعة أسعار الذهب، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة، فضلًا عن قيمة نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24.

متوسط أسعار الذهب اليوم في الكويت

عيار 24: 49.275 دينار

عيار 22: 45.175 دينار

عيار 21: 43.125 دينار

عيار 18: 36.950 دينار

الجنيه الذهب: 344.950 دينار

الأونصة بالدينار: 1,532.700 دينار

الأونصة بالدولار: 4,996.75 دولار

وبلغ نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 4,188.375 دينار كويتي.