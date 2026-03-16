سعر جرام الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 مارس

استقر سعر الذهب في الكويت اليوم بالرغم من تصاعد العمليات العسكرية التي شنتها أمريكا و إسرائيل علي إيران، وقيام طهران بمهاجمة دول الخليج.

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في الكويت، اليوم الإثنين 16 مارس 2026، وفقا لموقع «gold price today».

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين دون مصنعية:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت لنحو 49.575 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم الإثنين نحو 45.450 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت حوالي 43.375 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت لنحو 37.175 دينارا كويتيا.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أما سعر أوقية الذهب في الكويت اليوم بلغت نحو 1542 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 347.025 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا

وبلغت سعر الأونصة في البورصة العالمية حوالي 5019 دولار أمريكي.





