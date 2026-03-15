الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم

علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة الذهب العالمية التي تستأنف عملها غدا .

يرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، خلال تعاملات اليوم الأحد 15 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الأحد 15-3-2026:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 605.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 554.75 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 529.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 454 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 18823 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 4236.2 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا اليوم 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي؛ بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي5019 دولارا أمريكيا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

احمد سعيد عبد الغني
مدحت العدل وطارق نور
محمد عادل إمام
طريقة عمل بسكويت العيد
