الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في قطر يسجل 4112 ريالا

الجنيه الذهب -صورة أرشيفية
علياء فوزى

انخفضت أسعار الذهب في قطر بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وسط استمرار المواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي، ويبحث المستثمرين والمواطنين على ملاذ آمن لأموالهم، ويأتي الذهب في المقدمة، كمحزن للقيمة، وحماية للأموال من موجات التضخم خاصة في ظل فترة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. 

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الإثنين 16 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في قطر اليوم الإثنين 16 مارس 2026:

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 24 تسجل:

587.50 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 22 وصلت:

538.50 ريال قطري. 

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 21 وصلت:

514 ريالا قطريا.  

أسعار الذهب في قطر عيار 18 سجلت:

440.50 ريال قطري.

سعر أوقية الذهب في قطر 

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 18529 ريالا قطريا.

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الإثنين

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الإثنين سجل نحو 4112 ريالا قطريا.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5019 دولارا أمريكيا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

