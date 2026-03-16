الرئيس السيسي : تضامن مصر الكامل مع الكويت ودول الخليج في مواجهة التحديات الراهنة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ودول الخليج كافة في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن أمن الخليج العربي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر لن تتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على استقرار المنطقة.

كما شدد الرئيس على استمرار التحركات المصرية المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والسلم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أمير الكويت ثمّن موقف مصر الثابت والداعم لأمن الخليج، معبّراً عن تقديره العميق للرئيس السيسي وحرصه على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، بما يخدم مصالح الأمة العربية ويحول دون اتساع دائرة النزاعات.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول كذلك أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك وتفعيل مفهوم الأمن القومي الجماعي، بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات خارجية، ويعزز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.