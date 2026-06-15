بعد مطالب الأهالي .. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب الغش في الامتحانات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غش الامتحانات وذلك بعد أن رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مطالب أولياء الأمور الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر انطلاقها الأحد القادم .

ونستعرض العقوبات القانونية التي حددها القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي تضمن عقوبات رادعة ضد كل من يشارك في تسريب أو نشر أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

عقوبات الغش الامتحانات

ونص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

كما نص القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب جرائم الغش أو التسريب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

مطالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2026 يطالبون بـ :