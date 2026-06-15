بعد مطالب الأهالي .. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب الغش في الامتحانات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غش الامتحانات وذلك بعد أن رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مطالب أولياء الأمور الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر انطلاقها الأحد القادم .
ونستعرض العقوبات القانونية التي حددها القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي تضمن عقوبات رادعة ضد كل من يشارك في تسريب أو نشر أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
عقوبات الغش الامتحانات
ونص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
كما نص القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب جرائم الغش أو التسريب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
مطالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2026 يطالبون بـ :
- أن تأتي امتحانات الثانوية العامة 2026 في مستوى الطالب المتوسط، وأن تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بعيدًا عن الأسئلة التعجيزية.
- توفير أجواء من الطمأنينة والأمان النفسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بما يضمن للطلاب أداء الامتحانات في أجواء مناسبة دون قلق أو خوف من ضياع حقوقهم.
- التصدي الحاسم لظاهرة الغش الإلكتروني، خاصة الغش باستخدام السماعات والأجهزة الحديثة، واتخاذ إجراءات وتقنيات أكثر تطورًا لكشف تلك الوسائل، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان عدم تأثر نتائج المجتهدين بوسائل الغش غير المشروعة.
- ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2026.
- ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا من خلال دقة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراجعة.
- التعامل بضمير ومسؤولية في جميع ما يتعلق بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 .