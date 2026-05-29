الثانوية العامة 2026.. الحبس والغرامة عقوبة الغش في الامتحانات

مع بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 للطلاب داخل المدارس، والتي تتضمن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية، عاد الحديث مجددًا حول عقوبات الغش وتسريب الامتحانات، خاصة مع تشديد الدولة على مواجهة أي محاولات للإخلال بسير العملية التعليمية.

ويستعرض موقع صدى البلد العقوبات القانونية التي حددها القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي تضمن عقوبات رادعة ضد كل من يشارك في تسريب أو نشر أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

عقوبات الغش الامتحانات

ونص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

كما نص القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب جرائم الغش أو التسريب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.