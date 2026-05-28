3 يونيو.. إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026 لسنوات النقل بمختلف المراحل التعليمية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026.

تفاصيل النتائج

وأشارت المديرية في بيان أنه سيتم إعلان النتائج داخل المدارس يوم الأربعاء المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني قد انطلقت اعتبارًا من 11 مايو 2026 لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في إطار التقييم النهائي، فيما استمرت امتحانات باقي صفوف النقل حتى 21 مايو 2026، بينما عُقدت امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال الفترة من 9 مايو وحتى 14 مايو 2026.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة الكامل على توفير بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة تضمن للطلاب أداء امتحاناتهم في أفضل الأجواء، متمنيًا لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق.

كما وجّه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير أجواء آمنة ومنضبطة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بسهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعملية التعليمية داخل اللجان.