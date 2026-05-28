الذهب في الإمارات يرتفع إلى 537 درهمًا لعيار 24 و476.75 لعيار 21

شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، مدعومة بزيادة سعر الأوقية عالميًا بنحو 11 دولارًا لتسجل 4453 دولارًا مقابل 4442 دولارًا في الجلسة السابقة.



أسعار الذهب في الإمارات



سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 537 درهمًا إماراتيًا، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 497.25 درهمًا.

ووصل سعر عيار 21 إلى 476.75 درهمًا، بينما سجل عيار 18 نحو 408.75 درهمًا.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في الإمارات نحو 3814 درهمًا، وسجلت الأوقية محليًا نحو 16702.5 درهمًا.



السعر العالمي



بلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4453 دولارًا، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية.



عوامل مؤثرة



وتتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدة عوامل أبرزها تحركات أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية، إلى جانب تغيرات أسعار النفط، بالإضافة إلى قوى العرض والطلب.



سوق الذهب في دبي



ويُعد سوق الذهب في دبي من أهم الأسواق السياحية والتجارية في الإمارات، حيث يضم تشكيلات واسعة من المشغولات الذهبية، مع رقابة حكومية تضمن جودة المنتجات وأصالتها.