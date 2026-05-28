انتشار فرق التأمين الطبي والمبادرات الصحية بالوادي الجديد خلال العيد

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد، نشر فرق التأمين الطبي وفرق المبادرات الصحية 100 مليون صحة أمام الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مراكز المحافظة، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين خلال أيام العيد.

وقالت المديرية في بيان لها، إن الفرق الطبية توزعت منذ أمس بمحيط ساحات صلاة العيد وتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومتابعة الحالات الطارئة والتدخل السريع عند الحاجة وتقديم التوعية الصحية للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة خلال الاحتفالات ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف.

وأكدت المديرية أن هذه الفرق تأتي في إطار حرص مديرية الصحة بالوادي الجديد على توفير أجواء آمنة وصحية للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.