محلل عن المنتخب: صلاح الأفضل جناحًا.. وشوبير يفرض نفسه في حراسة المرمى

قدّم المحلل الرياضي محمود إسماعيل رؤية فنية شاملة حول مستقبل منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام حسن، متناولًا أبرز المراكز الحساسة داخل الفريق، من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم، في ظل تنوع كبير في الخيارات المتاحة.

محمد صلاح بين الجناح والمهاجم الصريح

أكد إسماعيل خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن فكرة الدفع بمحمد صلاح كمهاجم صريح تظل خيارًا مطروحًا، إلا أن مركز الجناح الأيمن يظل الأنسب له فنيًا، نظرًا لقدرته الكبيرة على استغلال المساحات والتحولات الهجومية بسرعته المعهودة.

وأوضح أن وجود عناصر مثل عمر مرموش وزيزو يتيح للجهاز الفني مرونة تكتيكية، لكن كل لاعب له دور مختلف، بينما يظل صلاح عنصرًا حاسمًا في الأطراف.

منافسة حراسة المرمى.. الشناوي بخبرة وشوبير بتطور لافت

وفي حراسة المرمى، أشار إسماعيل إلى أن محمد الشناوي يبقى الحارس الأساسي وصاحب الخبرة الكبيرة مع المنتخب، إلا أن أحمد مصطفى “شوبير” يقدّم مستويات مميزة من حيث التطور الفني والقدرة على بناء اللعب من الخلف.

وأضاف أن أسلوب الكرة الحديثة يعتمد على الحارس “صانع اللعب”، وهو ما يجيد شوبير تطبيقه بشكل واضح، ما يجعله خيارًا مهمًا في المرحلة المقبلة.

فلسفة حسام حسن.. الضغط العالي وبناء الهجمة من الخلف

وتطرق التحليل إلى فكر المدير الفني حسام حسن، موضحًا أنه يميل إلى اللعب المنظم مع الاعتماد على التحولات السريعة والضغط العالي، خاصة أمام المنتخبات الأوروبية.

وأشار إلى أهمية الشوط الأول في فرض الشخصية الفنية، وبناء الأداء على ما تم تحقيقه خلال المباريات الودية والتجارب السابقة، بدلًا من الاعتماد على ردود الفعل اللحظية.

قوة وسط الملعب وسرعة التحول الهجومي

أكد المحلل أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية في وسط الملعب قادرة على استخلاص الكرة وبناء الهجمات، مع أهمية التحرك بدون كرة كعنصر أساسي في تطوير الأداء الهجومي.

كما أشار إلى أن التحولات السريعة تمثل السلاح الأهم في مواجهة منتخبات تعتمد على الضغط العالي مثل روسيا وغيرها من المنتخبات الأوروبية.

منتخب مصر.. جودة فنية تحتاج للتوظيف الصحيح

واختتم إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك عناصر فنية مميزة وإمكانيات كبيرة، لكن النجاح الحقيقي يعتمد على التوظيف التكتيكي الجيد واستغلال قدرات اللاعبين بالشكل الأمثل.

وقال إن الفريق يضم “كواليتي” عالية قادرة على المنافسة، مع ضرورة الاستمرارية في التطوير البدني والفني لضمان الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولات المقبلة.