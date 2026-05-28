عمدة لندن: الحج رحلة تغيّر حياة الإنسان وتُجسد المساواة والوحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محلل عن المنتخب: صلاح الأفضل جناحًا.. وشوبير يفرض نفسه في حراسة المرمى

صلاح
صلاح
رحمة سمير

قدّم المحلل الرياضي محمود إسماعيل رؤية فنية شاملة حول مستقبل منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام حسن، متناولًا أبرز المراكز الحساسة داخل الفريق، من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم، في ظل تنوع كبير في الخيارات المتاحة.

محمد صلاح بين الجناح والمهاجم الصريح

أكد إسماعيل خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن فكرة الدفع بمحمد صلاح كمهاجم صريح تظل خيارًا مطروحًا، إلا أن مركز الجناح الأيمن يظل الأنسب له فنيًا، نظرًا لقدرته الكبيرة على استغلال المساحات والتحولات الهجومية بسرعته المعهودة.

وأوضح أن وجود عناصر مثل عمر مرموش وزيزو يتيح للجهاز الفني مرونة تكتيكية، لكن كل لاعب له دور مختلف، بينما يظل صلاح عنصرًا حاسمًا في الأطراف.

منافسة حراسة المرمى.. الشناوي بخبرة وشوبير بتطور لافت

وفي حراسة المرمى، أشار إسماعيل إلى أن محمد الشناوي يبقى الحارس الأساسي وصاحب الخبرة الكبيرة مع المنتخب، إلا أن أحمد مصطفى “شوبير” يقدّم مستويات مميزة من حيث التطور الفني والقدرة على بناء اللعب من الخلف.

وأضاف أن أسلوب الكرة الحديثة يعتمد على الحارس “صانع اللعب”، وهو ما يجيد شوبير تطبيقه بشكل واضح، ما يجعله خيارًا مهمًا في المرحلة المقبلة.

فلسفة حسام حسن.. الضغط العالي وبناء الهجمة من الخلف

وتطرق التحليل إلى فكر المدير الفني حسام حسن، موضحًا أنه يميل إلى اللعب المنظم مع الاعتماد على التحولات السريعة والضغط العالي، خاصة أمام المنتخبات الأوروبية.

وأشار إلى أهمية الشوط الأول في فرض الشخصية الفنية، وبناء الأداء على ما تم تحقيقه خلال المباريات الودية والتجارب السابقة، بدلًا من الاعتماد على ردود الفعل اللحظية.

قوة وسط الملعب وسرعة التحول الهجومي

أكد المحلل أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية في وسط الملعب قادرة على استخلاص الكرة وبناء الهجمات، مع أهمية التحرك بدون كرة كعنصر أساسي في تطوير الأداء الهجومي.

كما أشار إلى أن التحولات السريعة تمثل السلاح الأهم في مواجهة منتخبات تعتمد على الضغط العالي مثل روسيا وغيرها من المنتخبات الأوروبية.

منتخب مصر.. جودة فنية تحتاج للتوظيف الصحيح

واختتم إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك عناصر فنية مميزة وإمكانيات كبيرة، لكن النجاح الحقيقي يعتمد على التوظيف التكتيكي الجيد واستغلال قدرات اللاعبين بالشكل الأمثل.

وقال إن الفريق يضم “كواليتي” عالية قادرة على المنافسة، مع ضرورة الاستمرارية في التطوير البدني والفني لضمان الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولات المقبلة.

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

راقية ومتواضعة.. صانع محتوى سعودي يلتقي ياسمين عبدالعزيز في مناسك الحج

بقيمة تفوق 40 مليون دولار.. اتهام ضابط استخبارات أمريكي سابق بالاستيلاء على ذهب وأموال حكومية

البرلمان العربي يشيد بنجاح موسم الحج ويثمّن جهود القيادة السعودية

موسكو تحذر من عواقب وخيمة إذا حاول الناتو استهداف كالينينجراد

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول يكتب: "نيلي" الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

