رئيس المعاهد القومية: وزير التعليم أعاد الطلاب للمدارس وسد عجز المعلمين

أكدت الدكتورة فاتن عزازي ، أستاذ التخطيط التربوي والدراسات المستقبلية ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، هو الذي أعاد الطلاب للمدارس

وقالت الدكتورة فاتن عزازي عبر حسابها على فيس بوك : لقد كان الطلاب قديما يتغيبون فعليا عن الحضور في الشهادات العامة فقط (الإعدادية - والثانوية) ، ثم صدر قرار بالنقل الآلي للصفوف الاولى وحتى الصف الرابع الابتدائي ، فتغيب الطلاب من الصف الاول وحتى الثالث الابتدائي ، وعندما حضروا في الصف الرابع أصبحوا اميين لا يجيدون القراءة والكتابة ، وشعر غالبية المعلمين بالراحة وأصبح جدول الحصص ورقي فقط ولا طلاب تحضر في الواقع وتفرغ غالبيتهم للدروس الخصوصية ، حتى ظهر المقترح المضحك المبكي وهو مقترح تأجير المدارس كسناتر للدروس الخصوصية بدلا من تركها فارغة

نسبة إتقان القرائية ترتفع بشكل ملحوظ

وأشارت الدكتورة فاتن عزازي ، إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، أكدت أن نسبة إتقان القرائية ترتفع بشكل ملحوظ في كل فصل دراسي جديد ، وهذه مؤشرات نجاح بالأرقام لا يجحدها إلا حاقد أو جاهل

وأضافت الدكتورة فاتن عزازي : لقد كانت المدارس نتيجة للعجز الصارخ في المعلمين تضم الفصول على بعض ، وتترك فصول فارغة نظرا لعدم وجود معلمين لها ، فبعد أن كان بالمدرسة مثلا عشر فصول بكثافة ٥٠ طالب لكل منهم أصبح في المدرسة خمس فصول بكثافة ١٠٠ طالب للفصل وترك الخمس فصول الباقية فراغات وهكذا

تم سد العجز بمعلمين الحصة وتوافر معلمين لكل فصل

وأكدت ، أنه عندما تم سد العجز بمعلمين الحصة وتوافر معلمين لكل فصل تم عودة عمل الفصول الفارغة وهكذا

كما أشادت الدكتورة فاتن عزازي برفع مستوى القرائية لدى الطلاب في عهد الوزير محمد عبد اللطيف ، مؤكدة أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة ظهرت مجموعات مجانية لرفع مستوى القرائية لدى الطلاب في جميع المحافظات ، حتى يتم دعم التلاميذ الذين بقوا في بيوتهم من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثالث وذهبوا فقط في الصف الرابع وهم لا يجيدون القراءة والكتابة ، مؤكدةً ان نتائج تلك المجموعات أتت بثمارها في نتائج الاختبارات القومية للمركز الامتحانات والتي يشرف عليها البنك الدولي وتأتي نتائج الجهتين متطابقة تماما

وأكدت الدكتورة فاتن عزازي ، أنه بإجماع جميع المدرسين الرافضين للتقييمات أن لها أثر إيجابي ملموس على مستوى الطلاب لا ينكره منصف

وقالت : ملاحظتي عليها فقط هي أمر واحد ، وهو مراعاة عدد التقييمات مع عدد الحصص المخصصة لكل مادة ، فالمادة التي لها ٨ حصص بالأسبوع من الطبيعي ان يكون لها حصة تقييم أسبوعية والتي لها ٤ فتكون كل أسبوعين والتي لها حصتين تكون كل شهر وهكذا حتى لا يؤثر على الكم الاكاديمي المقدم للطالب

وعن أزمة انتشار العنف في المدارس ، قالت الدكتورة فاتن عزازي : ما تشهده المدارس من عنف هو نتاج فترات طويلة غاب فيها هؤلاء الطلاب عن مدارسهم ، وتركوا فريسة لتربية الشارع مع تراجع دور الأسرة ، فالمدرسة الآن تدفع ضريبة غيابهم وتصلح ما أفسدته السنوات السابقة

وقالت الدكتورة فاتن عزازي : علينا دعم وزير التربية والتلعيم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، الذي لم يهتز بكل هذا الكم الضخم من الانتقادات التي لم يتعرض لها وزير في تاريخ مصر ، وظل ثابتا واثق الخطى ومستمر في عمله بكل جد وإخلاص

وأشارت الدكتورة فاتن عزازي ، إلى أن مصر كانت من أقل دول العالم في عدد أيام الدراسة الفعلية والمناهج مصممة على عدد أيام دراسة محدد وتقليل هذا العدد سيؤدي إلي أحد الأمرين:

إما فقدان جزء مهم من مخرجات التعليم لن يحصل عليه الطالب

وإما تكثيف الدروس داخل الحصة الواحدة فلن يستطيع الطالب استيعاب الكم مرة واحدة فيلجأ للدروس الخصوصية

وأكدت الدكتورة فاتن عزازي ، أن جميع دول العالم تزيد من أيام الدراسة للارتقاء بالمستوى التعليمي للطالب وليس العكس ، مشيرةً إلى أنه لم يجرؤ وزير قبل محمد عبد اللطيف على اتخاذ هذا القرار لأنه قرار غير شعبوي أي أنه لن يعجب الكثيرين الذين يريدون إجازة طويلة وفقط

وأخيرا قالت الدكتورة فاتن عزازي : إن ما يتم حاليا في التعليم قبل الجامعي أكثره صحيح جدا ولكن الكمال لله وحده ، فلا أحد منا مهما بلغ من العلم يستطيع الوصول للكمال ، لكن أن تبدأ وتصيب في الكثير ثم تعدل القليل أول بأول خير لك ألا تبدأ من الأساس