تفادي الهبوط.. تشكيل بتروجيت والجونة في ختام بطولة الدوري

تنطلق بعد قليل مباراة بتروجيت والجونة في الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مجموعة تفادي الهبوط من بطولة الدوري الممتاز المصري.

وأعلن أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة تشكيلة فريقه لمواجهة بتروجت في بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي :

حراسة المرمى: زياد عسكر

خط الدفاع: خالد صديق - ألفا توراي - صابر الشيمي - أحمد بلية

خط الوسط: نور السيد - عبد الله السعيد - حفيظ إبراهيم - سيف شيكا - صمويل أوجو

خط الهجوم: مروان محسن

تشكيل بتروجيت

فيما أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت، تشكيلته كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: إسلام عبد الله - أحمد بحبح - بركات حجاج - محمود شديد

خط الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - مصطفى الجمل

خط الهجوم الهجوم: محمد دودو - مصطفى البدري - جبريل شيكويدي

على مقاعد البدلاء: أحمد غنيم - عمار حمدي - أمادو با - عبد الكافي رجب - رشيد أحمد - سباندي - أحمد ياسين - عبد الله دياباتيه - سيكو سونكو.

