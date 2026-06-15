قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وبلجيكا.. طريقة فك شفرة الجزائرية الأرضية

تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء اليوم الإثنين إلى المواجهة المرتقبة بين مصر وبلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب بلجيكا، في اللقاء الذي ينطلق في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تمثل بداية مشوار الفراعنة في النسخة التاريخية من كأس العالم، والتي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.



القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

فيما يتعلق بنقل المباراة، أعلنت القناة الجزائرية عبر شاشتها عن إذاعة اللقاء بشكل مباشر، ما يمنح الجماهير العربية فرصة متابعة المواجهة دون الحاجة إلى الاشتراكات المدفوعة.

ويمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 11680، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح خطأ ⅔.

ويُشار إلى أن القناة ليست متاحة للمشاهدة بشكل مفتوح بصورة افتراضية، إذ يتطلب تشغيلها إدخال شفرة خاصة عبر إعدادات جهاز الاستقبال.

ويتم ذلك من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري الافتراضي، ثم إضافة كود فك التشفير المخصص للقناة أو استخدام خاصية BISS في بعض أجهزة الاستقبال وإدخال الكود المطلوب، قبل تأكيد العملية والعودة إلى القناة.

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم (الريموت).

2- إدخال الرقم السري: 0000.

3 - تسجيل كود فك الشفرة:

110000000000

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر BISS ثم إدخال الكود: "1100001100000000".

4 - الضغط على زر موافق.

مباراة مصر وبلجيكا

وتحمل مواجهة مصر وبلجيكا أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في بداية مشوارهما بالمونديال، حيث يسعى المنتخب المصري بقيادة مديره الفني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، بينما يطمح المنتخب البلجيكي إلى استغلال خبراته الدولية لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل مشاركة عدد من نجوم المنتخب المصري وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي يعول عليه الجمهور لقيادة الفراعنة نحو بداية قوية في كأس العالم.