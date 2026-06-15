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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في خطأ شائع عنه .. اعرف فوائد الخوخ المجفف الحقيقة

الخوخ المجفف
الخوخ المجفف
اسماء محمد

يعد الخوخ المجفف من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية وللأسف الشديد يخلط العديد من الأشخاص بينه وبين البرقوق المجفف بسبب الترجمة الحرفية الخاطئة لبعض التقارير الدولية.

اليكم أهم فوائد الخوخ المجفف وذلك وفقا لما جاء في موقع verywellfit.

يساعد في مكافحة الالتهابات

الخوخ غني بمضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين سي وتعمل مضادات الأكسدة على البحث عن الجذور الحرة وتدميرها ، والتي تنتج عن الأكسدة في الجسم ويمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وغيرها من الأمراض الالتهابية المزمنة.

يُعد فيتامين سي من أشهر مضادات الأكسدة فبالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة، يُساعد فيتامين سي في تعزيز المناعة وإصلاح الخلايا، بما في ذلك التئام الجروح ومكافحة الشيخوخة.

 يقلل خطر بعض الأمراض

يُعدّ الخوخ أيضاً مصدراً جيداً للألياف وتُعدّ الألياف مهمة للصحة العامة، إذ تساعد على إزالة الكوليسترول من الجسم، وتعزز صحة الأمعاء، وتزيد من الشعور بالشبع، ويمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في الوقاية من بعض أنواع السرطان وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع ويعزز فقدان الوزن.

 إنتاج فيتامين أ

يحتوي الخوخ على الكاروتينات، وخاصة الكاروتينات الأولية لفيتامين أ، ألفا كاروتين وبيتا كاروتين ويستطيع الجسم تصنيع هذه الكاروتينات إلى فيتامين أ، وهو ضروري للرؤية الطبيعة.


 مكافحة الأمراض المرتبطة بالسمنة


تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات النشطة بيولوجيًا في الخوخ (وكذلك البرقوق والنكتارين) قد تُثبط داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة. 

ويعتقد الباحثون أن الأنثوسيانين، وحمض الكلوروجينيك، ومشتقات الكيرسيتين، والكاتيكينات الموجودة في هذه الفاكهة (جميعها مضادات أكسدة) تعمل بتآزر لخفض الكوليسترول الضار (LDL)، والسمنة، والالتهابات المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

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