روان محمد : ملبن وعسلية محتوى عربي تفاعلي للأطفال لارتباطهم بلغتهم وهويتهم

كشفت روان محمد، مقدمة محتوى حكايات «ملبن وعسلية»، تفاصيل العمل على المنصة والمحتوى الموجه للأطفال والأسر، مؤكدة أن فريق العمل حرص منذ البداية على تقديم محتوى يعتمد على المعلومات الموثقة والبحث الدقيق، إلى جانب الاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرات العملية في مختلف المجالات.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن إعداد المحتوى كان يسبقه إجراء أبحاث موسعة للتأكد من دقة المعلومات، سواء من خلال مواقع عالمية أو مصادر عربية موثوقة، موضحة أن هذا النهج تم تطبيقه في مختلف أنواع المحتوى، بما في ذلك المواد الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت موضوعات ثقافية وتراثية موجهة للأطفال.

وأضافت أن المحتوى المخصص للأهالي اعتمد بشكل أساسي على متخصصين شاركوا في حلقات البودكاست، مشيرة إلى أن اختيار الضيوف لم يكن قائمًا فقط على الجانب الأكاديمي، وإنما على امتلاكهم خبرات عملية وتجارب واقعية تمكنهم من تقديم نصائح وحلول قابلة للتطبيق.