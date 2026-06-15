للمشاركة في قمة مجموعة السبع.. دونالد ترامب يصل جنيف

وصل منذ قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جنيف للمشاركة في قمة مجموعة السبع..



ومن المقرر أن تهيمن تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على أعمال القمة المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، وسط نقاشات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وآليات إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وباريس قبيل انطلاق القمة، بعدما لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، احتجاجاً على الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، موجهاً انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

