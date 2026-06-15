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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هبة بيومي : مبادرة إحنا سندك استقبلت 10 حالات في يومها الأول لدعم السيدات

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

كشفت هبة بيومي، مدير عام تنمية المواهب وعضو وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأوقاف، تفاصيل مبادرة «إحنا سندك» التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لدعم السيدات ومساعدتهن في مواجهة التحديات والمشكلات الأسرية، مؤكدة أن المبادرة تلقت عددًا من الحالات منذ الأيام الأولى لإطلاقها.

وقالت “بيومي” خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المبادرة لا تستهدف فئة بعينها من السيدات، موضحة أنه تم تخصيص «كيو آر كود» وبريد إلكتروني لتلقي الحالات والتواصل معها، مشيرة إلى أن أغلب المشكلات التي وردت حتى الآن تتعلق بالخلافات الأسرية وما يترتب عليها من آثار نفسية، وهو ما يؤكد حاجة الكثير من السيدات إلى هذا النوع من الدعم.

وأضافت أن مبادرة «إحنا سندك» انطلقت منذ أسبوع فقط، إلا أنها شهدت تفاعلًا ملحوظًا منذ الإعلان عنها، حيث استقبلت أكثر من 10 حالات في اليوم الأول، وتم التواصل مع أصحابها وتوجيه بعضهم إلى المختصين القادرين على التعامل مع تلك المشكلات.

وأوضحت أن أبرز الحالات التي وردت للمبادرة تمثلت في المشكلات الزوجية، وصعوبات التعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة، إلى جانب بعض حالات الطلاق والخلافات الأسرية التي تحتاج إلى تدخل متخصص للمساعدة في احتواء الأزمة.

هبة بيومي دعم السيدات الأوقاف

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