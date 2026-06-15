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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إنشاء أوت ليت تجاري في مدن شرق القاهرة | تفاصيل مهمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة الكازار للتطوير العقاري، لبحث مقترح إقامة مشروع “أوت ليت” تجاري متكامل بنطاق مدن شرق القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم المشروعات الاستثمارية وتعزيز الأنشطة التجارية والخدمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع الاستثمارات الجادة التي تتوافق مع مستهدفات التنمية العمرانية، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للهيئة، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.

واستعرض المهندس نادر خزام، خلال الاجتماع، الرؤية المقترحة للمشروع، ومكوناته المختلفة، وما يتيحه من فرص استثمارية وتجارية، حيث إن المشروع سيتضمن العلامات التجارية العالمية لعددٍ من الأنشطة التجارية والخدمية المختلفة مما يوفر تجربة ترفيهية متكاملة للزائرين والمترددين، إلى جانب دوره في توفير وجهة تسوق حديثة تخدم سكان مدن شرق القاهرة والزائرين، وتسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتخطيطية الخاصة بالمشروع، وموقعه المقترح، وآليات تنفيذه، ومدى توافقه مع المخططات التنموية للمنطقة، حيث وجهت الوزيرة بدراسة المقترح من مختلف الجوانب الفنية والاقتصادية، واستكمال التنسيق بين الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أهمية التوسع في المشروعات التجارية والخدمية المتخصصة التي تواكب معدلات النمو العمراني المتسارعة، وتسهم في توفير خدمات متكاملة للمواطنين.

الإسكان المجتمعات العمرانية المشروعات الاستثمارية الأنشطة التجارية

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