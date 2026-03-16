أسعار الذهب في قطر اليوم الاثنين 16 مارس 2026

سجلت أسعار الذهب في قطر اليوم الإثنين 16 مارس 2026 مستويات متفاوتة في أسواق الذهب، مع متابعة حركة البيع والشراء في الدوحة وباقي الأسواق داخل الدولة.

ويهتم المتعاملون بمتابعة أسعار مختلف الأعيرة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة، فضلاً عن قيمة نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24.

متوسط أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24: 584.75 ريال

عيار 22: 536.00 ريال

عيار 21: 511.75 ريال

عيار 18: 438.50 ريال

سعر الجنيه الذهب: 4,093.25 ريال

الأونصة بالريال: 18,188.25 ريال

الأونصة بالدولار: 4,996.75 دولار

أسعار الذهب في قطر اليوم

وبلغ نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 49,703.75 ريال قطري.