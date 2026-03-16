اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 16 مارس 2026

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 مستويات متفاوتة في أسواق الذهب داخل الإمارات العربية المتحدة، مع متابعة حركة البيع والشراء في أبوظبي وباقي الإمارات. 

ويهتم المتعاملون في السوق بمتابعة أسعار مختلف الأعيرة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا، إلى جانب أسعار الأونصة والجنيه الذهب، وكذلك قيمة نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24.

متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات

عيار 24: 606.25 درهم

عيار 22: 561.25 درهم

عيار 21: 538.25 درهم

عيار 18: 461.25 درهم

الجنيه الذهب: 4,306.00 درهم

الأونصة بالدرهم: 18,856.50 درهم

الأونصة بالدولار: 4,993.51 دولار

سعر الذهب في الإمارات اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 606.25 درهم، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 561.25 درهم.

أما سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق الإماراتية، فقد سجل نحو 538.25 درهم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 461.25 درهم، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 4,306.00 درهم.

كما بلغ سعر الأونصة في السوق الإماراتية نحو 18,856.50 درهم، بينما سجلت الأونصة عالميًا نحو 4,993.51 دولار.

وبلغ نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 51,531.25 درهم إماراتي.

