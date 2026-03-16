السفير سامح شكري: مصر تدين الاعتداء على الدول العربية الشقيقة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن مصر تدين الاعتداء على الدول العربية الشقيقة، مضيفا أن الرئيس السيسي أكد على إعلاء الحكمة والحلول السياسية لحل الأزمة الحالية.

وأضاف السفير سامح شكري وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن الأحداث الأخير تعزز ضرورة العمل العربي المشترك، مضيفا أن هناك جهدا حاليا من بعض الدول؛ للتعامل مع أزمة إغلاق مضيق هرمز.

ولفت السفير سامح شكري وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إلى أن هناك تحديات كبيرة في قضية مضيق هرمز في وقت تمارس في دول الخليج ضبط النفس.