التصعيد العسكري يعزل إسرائيل جويًّا.. شركات الطيران تمدد إلغاء الرحلات

أكدت عدد من شركات الطيران، تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل؛ بسبب استمرار الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وأعلنت شركة “ويز إير” تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 7 أبريل المقبل، وذلك في استمرار عمليات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بسبب العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران.

ويتسبب إلغاء الرحلات الجوية، في إرباك خطط السفر خلال عطلة عيد الفصح.

وفي نفس السياق، قالت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الإثنين، إنها ستمدد تخفيضها المؤقت لجداول رحلاتها في أنحاء الشرق الأوسط، وسط الأزمة المستمرة في المنطقة وعدم استقرار المجال الجوي.

ويذكر أن الشركة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي. إيه. جي)، أعلنت، الأسبوع الماضي، إلغاء جميع رحلاتها من وإلى عمّان والبحرين والدوحة ودبي وتل أبيب حتى وقت لاحق من هذا الشهر، كما أوقفت رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى وقت لاحق من هذا العام.