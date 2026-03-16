وسط نيران الحرب.. مباحثات مباشرة بين مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني

أفاد مسؤول أمريكي ومصدر مطلع لموقع "أكسيوس"، بإعادة تفعيل قناة اتصال مباشرة بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال الأيام الماضية.

ولم تتضح بعد طبيعة الرسائل المتبادلة بين “عراقجي” و"ويتكوف"، إلا أنها أول اتصال مباشر معروف بين الطرفين منذ بدء الحرب قبل أكثر من أسبوعين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة “بي بي إس”، إن الصراع الحالي يمثل ثمنا صغيرا مقارنة بالإرهاب الذي مارسه النظام الإيراني على مدار السنوات الماضية.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تركت الكثير من البنية التحتية في طهران عمداً، لأن تدميرها سيعني سنوات طويلة من إعادة البناء، ما يعكس حجم العقوبات والتأثير على النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن حلف "الناتو" يواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية"؛ إذا فشل حلفاء الولايات المتحدة في تقديم المساعدة في فتح مضيق هرمز، موجها رسالة واضحة إلى الدول الأوروبية للانضمام إلى جهوده الحربية في إيران.

وألمح ترامب - في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشال تايمز" عبر الهاتف - إلى أنه قد يؤجل أيضا قمته مع الرئيس الصيني “شي جين بينج”، في وقت لاحق من هذا الشهر.