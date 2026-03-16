تصعيد خطير.. حريق في حقل نفطي بالإمارات بعد هجوم بطائرة مسيرة

أفاد المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، عاصمة الإمارات، بأنه لم تُسجّل أي إصابات جراء استهداف طائرة مسيرة لحقل شاه النفطي مساء الاثنين.

ويُعدّ هذا الهجوم الثاني على منشأة نفطية في الإمارات يوم الاثنين، بعد اندلاع حريق في منطقة الفجيرة الصناعية النفطية عقب هجوم مماثل.

أعلنت السلطات في أبوظبي أنها تتعامل مع حريق اندلع في حقل شاه للنفط والغاز نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، وأكدت عدم ورود أي بلاغات عن إصابات حتى الآن، وفقًا للمكتب الإعلامي للإمارة.

ويُعدّ حقل شاه من أكبر الحقول النفطية في العالم، ويقع على بُعد 230 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الإماراتية.

وتتولى تشغيله شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة. ووفقًا لموقع أدنوك الإلكتروني، تبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل حوالي 70 ألف برميل من النفط يوميًا